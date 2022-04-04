İmamoğlu, öğrencilerle iftar yaptı; "30 yere başvurmuştum burs çıkmadı; ilk defa İBB'den aldım"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fatih'te bir öğrenci evinde iftar yaptı.

"30 yere başvurmuştum burs çıkmadı; ilk defa İBB'den aldım"

Yemek masasında oturan bir genç İmamoğlu'na "Ben İstanbul'a geldiğimde 30 tane yere başvurmuştum. Hiçbir yerden bana burs çıkmadı. Genelde hep bu adam olayları oluyor ya vakıflarda. İlk defa ben İBB'den burs aldım. O konuda duygulandım. Kimse beni tanımıyor. Adaletli bir burs şeyi olduğunu orada gördüm" dedi.

İmamoğlu: Ne mutlu bana

İBB Haber'de yer alan videoya göre, gencin söyledikleri karşısında "Ne mutlu bana" diyen İmamoğlu şu yanıtı verdi;

"Eyvallah kardeşim, ne mutlu bana. Bak 3 senedir burs veriyoruz. Allah şahittir Ekrem İmamoğlu bir kişiye 'şuna burs verin' demedim. Diyemem çünkü. Niye diyemem bir kural var orada. En başta dedim arkadaşlar, 'öyle bir kural tarifleyeceğiz ki sistem buna karar verecek. Senin belgelerin, senin koşulların, başarın, becerin neyse.' Var mı bunun sistemi var. Bitti nokta. He baktık ki çok mağdur, oradan çıkmamış, evet ona başka şekilde burs sağlama için yöntemlerim oldu. Kendi imkanlarımla ya da arkadaşıma rica ettim falan filan."