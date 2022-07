İmamoğlu'ndan "Size de siyasi yasak getirilmesini bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında açılan YSK üyeleriyle ilgili davada siyasi yasak getirilme ihtimaline ilişkin soruya yanıt verirken "Hepimizin beklentisi hukuka uygun, adaletin karşılık bulduğu mahkemelerin karar verdiği bir sürecin varlığı. Ben bu umudu besliyorum, beslemek istiyorum. Adalet bir nefestir, 85 milyona gerekir" dedi.

İmamoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onaması hakkındaki sorulara yanıt verdi. Karara ilişkin konuşan İmamoğlu, "Mahkemenin değil, siyasi iradenin kararı. Bu irade de bir avuç insan. Bu hukuksuz kararlardan da tek korunan grup. Herkes bu hukuksuzluğun tehdidi altında" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onaması hakkında Halk TV'de konuştu.

"Herkes bu hukuksuzluğun tehdidi altındadır"

"Neticede bu ülkede bu verilen kararı kimin verdiğine bakmak lazım. Hukukun önde olmadığı ve adalet kurallarının işlemediği ve bu kuralın bir siyasi karar olduğunu hepimiz görüyoruz" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyasi iradenin bir kararı hale gelmiştir. O siyasi irade de bir avuç insandır. O bir avuç insan bu anlamda bu hukuksuz kararlardan da tek korunan gruptur. Onun dışında herkes bu hukuksuzluğun tehdidi altındadır. Herkes bu tür kararlarla karşı karşıya kalabilir. Bir tek o bir avuç insan hariç. Bu bir avuç insanın odağında İstanbul'un olduğunu, CHP'nin olduğunun da farkındayız. Çünkü onların işine gelmeyen, bu ülkede eşitliğe, özgürlüğe, demokrasinin varlığına dair bir mücadelenin neferleri olduğumuzun farkındalar onun için istemiyorlar" diye konuştu.

"Cezayı alan İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu, bu mücadelenin en değerli, en simge neferlerinden birisidir. Bu cezanın verilmesinin altında yatan gerçekte budur. İstanbul'a, CHP'ye dair bu ilgiler, tehdit devam edecektir. Bu noktada biz kararlılıkla mücadeleye devam edeceğimizi buradan duyuralım. Dünden daha kararlıyız, dünden daha güçlü, bir aradayız. Bugün buradayız, genel başkanımız burada MYK toplantısı yapıyor.

21'inde İstanbul'da buluşmaya dair bir karar verildi. Bunun altlığını hazırlayacağız. 21 Mayıs'ta İstanbul'da düşünülen bu mitingin, buluşmanın genel başkanımızın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş yaptığı ve sonucunda miting yaptığı Hak, Hukuk, Adalet Buluşması'nın devamı olduğunu, olduğu bilinciyle orda bulunmaları gerektiğinin altını çizmek isterim.

'Siyasi mitingin ötesinde'

Bu bir siyasi mitingin ötesindedir. Bu CHP ve CHP'lilerin mitinginin de ötesindedir. İçinde hak, hukuk, adalet kavramlarının haykırılacağı ve kararlılığın ortaya konulacağı bir buluşma olacaktır.

Bu mücadelenin, bu ortaya konulan başarının içerisinde bulunan her insan, her nefer, her yoldaş bu tür süreçlerle karşı karşıya gelebilir. En önemli simgelerinden biri yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen bu hukuksuz kararın arkasında da bu hazımsızlık vardır.

'Adalet bir nefestir, 85 milyona gerekir'

Halk TV muhabiri Erdinç Korkmaz'ın "Size de YSK üyeleriyle alakalı davanızda siyasi yasak talebi vardı. Siz böyle bir sonuç bekliyor musunuz Haziran'daki davayla alakalı?" sorusuna da yanıt veren İmamoğlu şöyle dedi:

"Hepimizin beklentisi hukuka uygun, adaletin karşılık bulduğu mahkemelerin karar verdiği bir sürecin varlığı. Ben bu umudu besliyorum, beslemek istiyorum. Adalet bir nefestir, 85 milyona gerekir. O kararı verilen mahkemede bulunan yargıçlar, savcılar içinde hukuk gereklidir, adalet ihtiyaçtır. Ben o ihtiyacımızı karşılayan kararların çıkmasını isteyen bir vatandaşım her şeyden önce. Umut ederim öyle olur."