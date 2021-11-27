İmamoğlu'ndan 'parti devleti' açıklaması: Milletin parasıyla, parti projesi olmaz

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki KİPTAŞ’ın inşa edeceği çevre dostu "Pendik Arkatlı Evler”inin temel atma törenine davetli olduğu halde katılmayan AKP'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i eleştirdi.

İmamoğlu, “Projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için 'bilmem ne partinin projeleri' diye ortaya atılan kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanlarını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla, parti projesi olmaz. Gidersin kendi ilçe başkanlığı binası yaparsın, il başkanlığı binası yaparsın; onun da parti projesi olur. Bu anlayıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım. Umarım kurtuluruz” dedi.

İBB iştiraki KİPTAŞ, çevre dostu “KİPTAŞ Pendik Arkatlı Evler”in temelini attı. Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokak üzerinde kurulan şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen, böylesi bir yatırımı başlatmanın çok değerli bir adım olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başlarıyla şöyle:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile kentsel dönüşüm konusunda karşılıklı iş birliği içinde çalışıyoruz. Başından beri kendisi de buna saygı gösteriyor ve kendisi de aynı şekilde bize destek olmaya çaba gösteriyor. Bakın altını çizeyim. Teşekkür ediyorum kendisine"

"Yereldeki bu tarz belediye başkanlarının, siyasi aktörlerinin girişimini de buradan bu şekilde aktarmak bana açıkçası zül geliyor. Sıkılıyorum, üzülüyorum. Bir belediye başkanısın. Gel kardeşim, gel yerini de ayırmışız yazmışız oraya. Pendik Belediye Başkanı temel atma törenine davet ediyoruz gel beraber açalım. Buyur gel."

"16 milyon insanın önüne geçecek hiçbir siyasi akıl, hiçbir siyasi irade yok"

"Bugün biz başlatırız, yarın bir başkası bitirir, burada kurdelesini keser verilen tapularla. Hayat böyle bir şey, kamu böyle bir şey. Kimse mülk sahibi değil. O bakımdan bu tür işlere destek olunması ve bunların manipüle edilmemesi lazım. Kaldı ki, bizim itibarımızı sarsacak, İstanbul'da, hiç kimse yok. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü bizim arkamızdaki 16 milyon insanın önüne geçecek hiçbir siyasi akıl, hiçbir siyasi irade yok. O bakımdan bizi sadece üzdüğüyle kalır. Sayın Başkanı bu anlamda temkinli, tedbirli, daha titiz davranmaya ve konuşmaya davet ediyorum."

"Milletin parasıyla, parti projesi olmaz"

"Yani bu kavramın bu ülkede silinmesi lazım. İlçe belediye başkanı seçilen insan; Genel Başkanımız ne güzel söyledi, ‘Rozetini bırakacaksın. Türk bayrağı rozetini tak, vatandaşına hizmet et.’ Nokta. Biz onu yapıyoruz. Millet İttifakı’nın Belediye Başkanıyız; biz bu proje, 'CHP’nin' ya da 'İYİ Parti'nin diye bir yerde dedik mi? Hayır projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için 'bilmem ne partinin projeleri' diye ortaya atılan kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanlarını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla, parti projesi olmaz. Gidersin kendi ilçe başkanlığı binası yaparsın, il başkanlığı binası yaparsın; onun da parti projesi olur. Bu anlayıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım. Umarım kurtuluruz."