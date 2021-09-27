İmamoğlu'ndan "Nasıl bir taksiye ihtiyaç var?" paylaşımı: Kaliteli bir taksi hizmeti için el kaldırıyoruz

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Taksi sorununa ilişkin hazırlanan, "İstanbul'un nasıl bir taksiye ihtiyacı var?" videosunu paylaşarak "Kaliteli bir taksi hizmeti, mutlu bir taksi şoförü için el kaldırıyoruz" dedi.

İmamoğlu, vatandaşlar, yetkililer ve taksicilerle yapılan röportajlardan oluşan videoda "Nasıl bir taksiye ihtiyaç var?" sorusuna yanıt verildiğini belirtti. Videoda vatandaşlara taksi sorununa ilişkin görüşleri soruldu.

Vatandaşlar başlıca şikayetlerin dile getirirken yetkililer ise sorunun çözümüne ilişkin konuştu.

İmamoğlu'nun Youtube kanalında yayınlanan video şu ifadelerle paylaşıldı:

"İstanbullular istiyor, taksici esnafı istiyor, uzmanlar onaylıyor AMA kaliteli ve yeni taksi talebimiz kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 8. kez reddedildi. İstanbul’da taksiler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarının denetimi için kurduğumuz Toplu Ulaşım ve Denetim Merkezi ile tüm araçları kameralı sistemlerle kontrol ediyor, kural dışı durumlarda cezai işlem uyguluyoruz. Zabıta ekiplerimiz ile de sahada şikayetlerim yoğun olduğu noktalarda deneyimlerimizi artırıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 kez reddedilen İstanbul'da taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklifinin 9. kez UKOME toplantısına sunulacağı açıklanmıştı.

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