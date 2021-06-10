İmamoğlu’ndan ‘metro’ paylaşımı:  Kimileri bilmiyor gibi yapsa da İstanbullular biliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metro açıklamalarına göndermede bulunarak, "Kimileri bilmiyor gibi yapsa da İstanbullular biliyor" paylaşımını yaptı.

Bahariye Masko hattını yolcuların görüşlerine yer verilen videoya İmamoğlu, "Yeni açtığımız Bahariye Masko hattını kullanan vatandaşlarımız gayet memnun." notunu ekledi.

Erdoğan dünkü grup toplantısında İBB yönetimine ilişkin olarak, "Müsilaj meselesi kalıcı çözüm getirmek için stratejik planımızı 3 ay içinde tamamlıyoruz. Meclis grubumuz bu konuda araştırma komisyonu korumak için gereken girişimleri başlattı. Gözbebeğimiz Marmara’yı ve İstanbul’u Silahtarağa’daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran arkadaşlar burası çok önemli, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece’nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz’daki ve Şile’deki dereleri, arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk edemeyiz." ifadesini kullanmıştı.