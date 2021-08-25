İmamoğlu'ndan İstanbullulara oylama çağrısı: Siz ne derseniz biz onu yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Katılımcı Bütçe” modelini hayata geçirdi. “Bütçe senin, karar senin. İstanbul için birlikte karar verelim” sloganıyla başlatılan projeyle ilgili açıklama yapan İmamoğlu, İstanbullulara oylama çağrısında bulunarak "Siz ne derseniz biz onu yapacağız" dedi.

Projeye ilişkin sosyal açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım, sağlık, İmar, çevre, kültür ve sosyal destek gibi 9 farklı temada onlarca proje değerlendirildi ve uygulanabilecek olanlar tespit edildi. Bu projelerden hangileri daha acil, hangileri İstanbul'a daha fazla fayda sağlar, bütçemizi hangi projelere ayıralım işte bütün bunların cevabı sende. Sizin en çok sanal bütçe ayırdığınız projeleri hızla hayata geçireceğiz. Siz ne derseniz biz onu yapacağız. Bütçe senin, karar senin. Harekete geç, seçimini yap. Her şey çok daha güzel olsun” dedi.

191 proje oylanmayı bekliyor

İstanbul Kent Konseyi ve İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, İBB'nin 2022 yılı bütçesi İstanbullularla birlikte hazırlanıyor. 12 yaşından büyük ve İstanbul'da ikamet eden tüm vatandaşlar, 2-15 Ağustos tarihleri arasında İBB sorumluluk alanına giren tüm konulardaki fikir ve proje tekliflerini https://butcesenin.istanbul/ adresi üzerinden belirtti. Ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde, İBB 2020-2024 Stratejik Planı ve mevzuata uygun, teknik açıdan yapılabilir projeler belirlendi.

İstanbul'un bütçesinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda tercihini yapmak isteyen İstanbullular, https://butcesenin.istanbul adresinde ön plana çıkan projeleri inceleyerek, oylamaya başladı. 29 Ağustos 2021 tarihine kadar çevre, kültür, sağlık, sosyal, ulaşım, afet ve şehircilik temalarında, toplam 191 proje, oylanmayı bekliyor.

Seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacak

İBB, her proje için maliyetlerine paralel olarak ayrı bir bütçe puanı belirledi. Sitede katılımcılara verilen 1.000 bütçe puanı, “Oylamayı Katıl” alanına girerek kullanılıyor. Birden fazla projeye oy verebilirken, seçilen projeler, sepete ekleniyor ve onaylanarak İBB'ye iletilmiş oluyor. Puanlama sonucunda seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacak ve İBB Meclisi'nin onayına sunulacak. İBB Katılımcı Bütçe Modeli; “Fikir, Öneri ve Proje Başvurularının Alınması”, “Ön Değerlendirme ve Teknik Değerlendirme”, “Projelerin Oylamaya Sunulması”, “Oylama Sonuçlarının Değerlendirilmesi” ile “Bütçe, Uygulama ve İzleme Çalışmalarının Yapılması” aşamalarından oluşuyor.