İmamoğlu’ndan 'inceleme' yorumu: Bunun bence çok net bir cevabı var; İstanbul seçimini yedirememek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın elleri arkada bağlı şekilde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde yürümesi ve 2019'da HDP'li belediye başkanlarına ziyareti gerekçesiyle hakkında başlatılan ön inceleme sonucunda soruşturma izni vermemesi ile ilgili ilk yorumunu canlı yayında yaptı.

Türbe ziyaretini ayrıntılı şekilde anlatan İmamoğlu, o gün katıldığı programda bir gecikme yaşandığını o sırada beklemek yerine Fatih Sultan Mehmet ve Gülbahar Hatun'un türbeleri ile Kadir Topbaş'ın mezarının bulunduğu bölüme gittiğini söyledi.

İmamoğlu “İçeri gidip bir denetleyeyim istedim. Ellerim arkada yürümeye başladım. Dua ettim, yarım saat vakit geçirdim. O görüntüleri çeken de bizim arkadaşlarımız. Bunun bir ayıbı yok. İnsani bir tavırdır. Esprili şekilde anlattım. Trabzon'da Karadeniz'de yamaçlarda insanların yürüyüş biçimidir bu. Eller arkaya atılır, denge bulmak için. Bizim insanımızda var. Bazen saygı içi de böyle durulur” dedi.

“İstanbul seçimlerini yedirememek"

İmamoğlu şöyle devam etti;

"Buradan şöyle bir akıl çıkartmak, böyle bir yorum yapma becerisi göstermek tümden akıl tutulması ve gerçekten üzücü.

Ben soruşturulmak isterim. Geçenlerde çağrı yaptım, ‘Soruşturmayı bun değil madem bu kadar soruyorsunuz atlar meselesine açın' dedim. Mademki bu kadar kafanız karışık anlatırım.

Buna açın. Her vatandaş eşittir, her makam sorgulanmalı, soruşturulmalı. Biz onun için buradayız. Soruşturun bizim için problem yok.

Ben göreve geldiğimde dönüp Beylikdüzü'nün didik didik araştırılması, o döneme ilişkin tam 27 soruşturma izni kararının verilmesi, aynı dosyaların tekrar pişirilip pişirilip getirilmesi… Bu ne için yapılır anlaşılır gibi değil. Bence çok net bir cevabı var: İstanbul seçimini yedirememek.

Bu kısmı gülerek geçiyorum. Hâlâ la oradalar. Bir de bakıyorlar ki işler tıkır tıkır yürüyor. Diyorlar ki acaba biz ne yapabiliriz? Ellerini arkadan bağladın, yok oraya gittin, yok bunu ziyaret ettin…"

“Bunlar İmamoğlu'na yarıyor, bunu yapmayın” yorumlarına değinen İmamoğlu, “İmamoğlu'na yarıyorsa bunu niye yapıyorsunuz? Bunu bir de gidin yapana sorun. Yapan orada. Yapan ‘bence suç diyor'. Bana sormayın” dedi.

“Yapılan işler tümden hata"

İnceleme konusu yapılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaretiyle ilgili İmamoğlu şunları anlattı;

"Seçimden hemen sonra bir kardeşimiz dedi ki ‘Ben 23 Haziran'da oy kullanmak için düğünümü erteledim, benim nikahımı kıyar mısın' dedi.

Ben de ‘bu çocuğun nikahını kıyalım' dedim. Batman'a gittik nikahını kıydık. Dönüşte de o dönemin seçilmiş, vatandaşın o verdiği resmi belediye başkanını, bir belediye binasının içine girip ziyaret ettim. Kamu, belediye binası. Ben oraya kendi kimliğimle ve kişiliğimle gittim.

Bir HDP'li ya da başka partili olması benim için hiç önemli değil. Hangi şehre gitsem telefon açar o şehrin belediye başkanını hangi partili olursa olsun -belediye başkanlığı görevime başladığım 7 yıldır aynı şeyi yapıyorum- alo der ve misafir olmak için talep açarım.

Randevu verir vermez o kendi bileceği şey. Her şehirde bunu yapmışımdır, burada da aynı şeyi yaptım. Gittim ziyaretimi yaptım.

Kayyum ile ilgili benim tavrım, reddedişim o güne dair değil ki defalarca olmuştur. Ziyaretimi yaptım çarşısında pazarında dolaştım.

Odamda arkamda duran meşhur olmuş bir Atatürk portresi vardır. Aynısını belediye başkanına eşimle hediye ettim. En güzel duvarınıza asmanızı istiyorum dedim.

Bu ziyaretten suç çıkarmak, suçlu oluşturmak günün nabzına göre ‘ben buradan Ekrem İmamoğlu'na nasıl vururum, nasıl aşağıya çekerim ‘ anlayışı ile yapılmış işler ama tümden hata.

İletişim stratejisi açısından da hata. Diyorlar ya ‘İmamoğlu'na yarıyor', ben de diyorum ki yapanı soruşturun, niye yapıyor acaba?"

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