İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın “Kanal İstanbul’da sona gelinmiştir” açıklamasına yanıt: Doğru, Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız" açıklamasına “Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir" yanıtını verdi.

İBB, KİPTAŞ eliyle İzmit’te “Afet Odaklı Sosyal Konut” üretmek için harekete geçti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Aralık ayında temeli atılacak projenin üzerinde yükseleceği arsayı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte gezdi. İmamoğlu, bir gazetecinin, “Bugün Cumhurbaşkanı’mız bir açıklama yaptı ve ‘Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız’ dedi. İBB Başkanı’sınız; ne düşünüyorsunuz” sorusuna, “Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek” yanıtını verdi.

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Bir gazetecinin, “Birincisi; fiyat ne olacak, asgari ücret gözetilecek mi? İkincisi; AK Parti Kocaeli temsilcileri, projeyle ilgili, ‘Ekrem İmamoğlu’nun gönlü olsun diye bu proje yapılıyor’ diyorlar. Bununla ilgili cevabınız olacak mı? Üçüncüsü; bugün Cumhurbaşkanı’mız bir açıklama yaptı ve ‘Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız’ dedi. İBB Başkanı’sınız; ne düşünüyorsunuz” sorularına İmamoğlu şu yanıtları verdi:

“Açıklamayı yolda okudum. Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek.

Benim gönlümün olması için İzmit’te 150 konut yapılıyorsa, keşke gücümüz olsa da her ay gönlüm gelse, ha bire İzmit’e konut yapılsa. Bence, AK Partili kardeşlerimiz de buraya yaptığımız bu hizmetten mutlu oldukları için, sevinçten ne diyeceğini şaşırmışlar. Ama güzel bir tanım olmuş. İnşallah, bol bol gönlümüz olur İzmit’te.

Asgari ücret konusu bizim için önemli. Kesinlikle asgari ücrete dayalı bir taksitlendirmeyi, arkadaşlarım her sosyal konut projesinde çalışıyorlar. Umut ediyorum ki; burada da o limitleri zorlayarak, asgari ücret rakamıyla ödenebilecek kadar bir taksitlendirme modelini de arkadaşlarım zorluyorlar, çalışıyorlar.”

İmamoğlu daha sonra açıklamalarda bulundu, satır başları şöyle;

İmamoğlu: Deprem adına atılacak her iyi adımda, iyi iletişimde olma zorunluluğumuz var"

“Deprem, hepimizin öncelikli gündemi, İstanbul’un en önemli gündemi. Bu, Kocaeli için de geçerli. Özellikle burada, deprem adına atılacak her adımda, kentsel dönüşümden bu tarz sosyal konut üretimine varıncaya kadar ve başka konularda da her zaman iyi iletişimde olmak zorunluluğumuz var. Bunu geliştireceğiz. Ve inşallah hem İzmit’i hem İstanbul’u ve yakın coğrafyayı, depremden en az etkilenecek sağlam bir yapıya büründürmenin adımlarını hep birlikte atacağız. Bu konuda bakanlıkla da diyaloglarımız sürüyor. Bu, gerçekten siyaset üstü bir mesele; milli bir mesele. Ben, hatta bağımsızlık sorunu gibi de büyütüyorum meseleyi, ki bu gerçekten de öyle. Analiz edildiğinde herkes, bunu hissedecek. Umarım, Fatma Başkanımızla, İzmit Belediyemizle çok daha güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz.”

“Kapımız her belediyeye açık"

Kapılarının her siyasi partiye ait belediyelere açık olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bizim kapımızı çalan her belediye ile iş geliştirmek, dayanışma içinde olmak hem İstanbul’umuza yakışan hem de bizim yol yürüyüşümüze yakışan bir anlayıştır. Bunu da altını çizelim. Hiç kimseye kapımız kilitli değil, aksine ardına kadar açıktır. Bunu da buradan duyurmuş olalım” diye konuştu.

Kaplan: Projenin adı, 'Kiptaş İzmit Çınar Evleri' olacak

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçildikten sonra, İzmit’e yaptığı ziyarette kendilerine destek sözü verdiği bilgisini paylaşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ise, projenin adının, belediyelerinin logosundan esinlenilerek, “KİPTAŞ İzmit Çınar Evleri” olacağı bilgisini paylaştı. Pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarına projede öncelik tanıyacaklarını belirten Kaplan, şöyle konuştu:

“Üç ay önce bir araya geldik, İBB ekipleriyle beraber. Önce, İzmit’te neler yapabilir diye başlıklar belirledik ve o başlıkların ardından da yavaş yavaş birimlerimiz, projeler için görüşmelere başladı. Üç ay sonra, bu projelerin en önemli ayaklarından olan, ‘Afet Odaklı Sosyal Konut’ projesine, bugün burada ‘Bismillah’ diyerek başlıyoruz. Sayın Başkanı’mız bugün araziyi görmeye geldi. KİPTAŞ, çok hızlı bir şekilde yeri buldu, satın alma işlerine halletti ve projeyi çok hızlı bir biçimde hazırlamış bulunuyor. Bizim için çok önemli ve gurur verici bir iş. Bütün İzmitlilerin huzurunda, Sayın Başkan’ıma ve değerli ekibine, bize kol kanat geldikleri için, bize ağabeylik yaptıkları için teşekkür ediyorum. ‘Güzel işler başaracağız’ demiştik. Biz, buna inandık. Başkanlarımızın desteği ile beraber, İzmit’te, bu bir başlangıç. Çok daha güzel projelerin devamı gelecek.”

KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: Temeli Aralık'ta atacağız

KİPTAŞ olarak İzmit Belediyesi ile örnek bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt, bölgede yapacakları sosyal konutların butik tarzda olacağı ifade etti. Kocaeli de yaşayan ve üzerine kayıtlı ev olmayan vatandaşlara yönelik üretecekleri projenin temelini, önümüzdeki Aralık ayı içerisinde atacaklarını aktaran Kurt, “Bugün itibariyle, ilçe belediyelerimizden ruhsatlarımızı aldık. Finans süreçlerini yakın süreçte tamamlayacağız. Talep toplayarak bu süreci yöneteceğiz. Yaklaşık 143 bağımsız birimden oluşan bir proje. Projemizin tüm süreçlerini, şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bundan önceki projelerimizi de böyle yaptık. Yeni dönemdeki en büyük anlayışımız; şeffaf olmak ve katılımcı olmak. Anketimiz dün itibariyle sonuçlandı. 10 bin 300’ün üzerinde katılımcının kararlarıyla, özellikle finans kısmında belirleyici unsurlara yakında karar vereceğiz. İzmit’e hayırlı olmasını diliyorum. Bunun da umarım İzmit’in dayanıklı yapı stokunu artırmaya yönelik farkındalık yaratarak, bundan sonra yapılacak diğer sektör temsilcilerine örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.