İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'süt' yanıtı: İnsanlar deşifre edilmediği için yardım yapılmıyor sanıyorlar, veren elin alan eli görmediği bir kültür yayıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın "Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Alışkın oldukları, yardım yapılan insanların deşifre edildiğini görmedikleri için yapılmıyor sanıyorlar, veren elin alan eli görmediği yardımlaşma kültürünü yayıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gayrette Havalimanı Metro Hattı İlk Ray Kaynak Töreni'nde konuşmuştu. Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu’nu “'Suyu ucuzlatacağız' dediler, ucuzlattılar mı? 'Otobüsteki ücretleri düşüreceğiz' dediler, düşürdüler mi? Ücretsiz süt vereceklerdi, nerede kaldı bu süt? Allah izin versin de yağmurlarımız kesilmesin, sular devam etsin” ifadeleriyle eleştirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit'in cenazesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, kendisine Cumhurbaşkanı’nın “Suyu ucuzlatacağını söylüyordu, ucuzlattı mı?”, “Bedava süt dağıtacaktı, hani süt nerede?” sözlerinin anımsatılması üzerine, “Böyle bir günde, böyle bir söze cevap vermek istemezdim ama üzülüyorum. Üzüntümü dile getirmek maksadıyla cevap vermek isterim” yanıtını verdi. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 bine yakın çocuğumuza yapılıyor. Belki alışkın oldukları gibi, yardım yapılan insanların deşifre edildiği için sanıyorlar ki yardım yapılmıyor. Ama biz veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürü yaymak istiyoruz. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bir şehirde insanlar yoksulsa, yardım ediliyorsa bu sadece kamu ve vatandaş arasında kalmalıdır, bu bizim hassasiyetimizdir. Görmek isterlerse Sayın Cumhurbaşkanı, benimle beraber İstanbul’da gideriz aileleri tek tek gezeriz. Mutlu da olurum kendisini misafir etmekten. O seçim döneminde kurulan çadırlarda kuyruk olan insanların gösterilmesini onun için ayıplamıştım. Bugün de biz tam tersini hassas bir şekilde yapıyoruz. Yoksulluğu asla afişe etmeyeceğiz.”

"Cumhurbaşkanı yanlış bilgiler ile donatılıyor"

Ulaşım ve su indirimi konusuna da değinen İmamoğlu, “Biz sözlerimizin hepsini yaptık ve yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na yanlış bilgi veriliyor diyorum, inandıramıyorum. Evet, yanlış bilgiler ile donatılıyor. Biz yaptıklarımızın hesabını veririz. Kolay. Onların listesi de var da ‘2040’a kadar su problemini çözdüm’ dediler. Niçin çözülmedi, bununla ilgili bir cevap verilmedi. Bunun gibi bir çok ek gösterge sözü verildi yapılmadı. Biz bunlara girmiyoruz. Biz işimizi yapıyoruz” dedi.

"Tarih tekerrürden ibaret"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’nın “İstanbul’daki projeler yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar önemli” sözlerinin anımsatılması üzerine ise şunları söyledi:



“Tarih tekerrürden ibaret. Umarım, bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı’nın yıllar önce İstanbul’a, onun bilgisi olmadan müdahale eden Sayın Bakan’a verdiği cevap dünden beri televizyonlarda, sosyal medyada geziyor. Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim. İstanbul’da 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var. Lütfen bizi dinlesin. Biz ona yanlış yaptırmayız. En başta İstanbul’a yanlış yaptırmayız. Onun için yerelin güçlenmesini dün isteyen Sayın Cumhurbaşkanının bugün kanaatinin değişmesini açıkçası halkımız yorumluyordur diye düşünüyorum."