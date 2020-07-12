İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet tablosu paylaşımı: Bu tablo şehrimizin ve tarihimizin bir sembolü olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından satın alındıktan sonra tartışmalara neden olan Gentile Bellini'nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen Fatih Sultan Mehmet tablosu'na ilişkin bir video paylaştı.

İmamoğlu'nun "Bu tablo da her yıl milyonlarca ziyaretçinin ilgiyle görmek isteyeceği şehrimizin ve tarihimizin bir sembolü olacak" ifadeleriyle paylaştığı İBB TV tarafından hazırlanan videoda sanat tarihçisi ve yazarlar tablonun hikayesi ve önemi anlatılıyor.