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İmamoğlu'na vatandaştan taksi isyanı: 'Taksicilere bir çare bulun, sırtımda mal taşıyorum'

"Almıyorlar, şuraya gideceğim 200 lira istiyor taksi"

22 Aralık 2021 09:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile sokakta karşılaşan vatandaş "Taksi sorununa bir çözüm bulun, sırtımda mal taşıyorum, almıyor" diyerek isyan etti. Kısa mesafede taksi ücretine 200 TL istediklerini söyleyen vatandaşa İmamoğlu "Uğraşıyoruz, çıkarttıkları zorlukları görüyorsun" diye cevap verdi.  

İBB Başkanı İmamoğlu ile Eminönü'nde karşılaşan bir vatandaş, acil olarak taksi sorununa çözüm bulması talebini iletti. İmamoğlu'na taşıdığı eşyaları gösteren vatandaş, "Bu taksi sorununa bir çözüm bulun. Sırtımda mal taşıyorum. Almıyorlar. Şuraya gideceğim 200 lira istiyor taksi. Ne olur artık çıksın bu karar" dedi.

İmamoğlu ise vatandaşa, "Uğraşıyoruz, çıkarttıkları zorlukları görüyorsun" diyerek taksi sorununu çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Ekrem İmamoğluEminönüİstanbul Büyükşehir BelediyesiİBBtaksitaksi sorunu

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