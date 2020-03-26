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İmamoğlu: Millet can, birileri ise Kanal İstanbul gibi ucube proje derdinde; 50 bin aile sosyal yardım için belediyemize başvurdu, bu daha da artacak

26 Mart 2020 16:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesi kapsamında 2 köprünün taşınma ihalesiyle ilgili İmamoğlu, "İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil" dedi.

Kanal İstanbul projesi kapsamında 2 köprünün taşınması ihalesi hakkında İmamoğlu açıklamalar yaptı. İmamoğlu, “Beklemesi gereken ve hatta hiç olmaması gereken bir şey daha var. Ben bugün, böyle bir konuşmaya, böyle bir paragrafı eklemek istemezdim: Kanal İstanbul! İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil" dedi.

İmamoğlu, "Evet bugün, Kanal İstanbul projesi çerçevesi kapsamında, Odabaşı ve Dursunbey köprülerinin taşınma ihalesi var. Bu yol ihaleleri için, 2020 bütçesinde 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Oysa bugün işini kaybetme arifesinde olan ya da işyeri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan var Türkiye’de ve İstanbul’da. Çok yakın zamanda, 50 bin aile, İBB’den sosyal yardım başvurusunda bulundu. Bunların detaylarını açıklayacağım. Bu rakamın, önümüzdeki zaman diliminde katlanarak artması çok muhtemel. Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi, bize göre ucube projelere harcamak yerine, halkımız için neden harcamıyoruz? Allah aşkına bugün bir köprü yıkıp, yapmak mı iş; yoksa, evde gelecek kaygısına düşmüş milyonlarca insana destek olmak mı? ‘Korona Krizi’nden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyun" diye konuştu.

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