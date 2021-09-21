İmamoğlu, İBB'nin öğrenci yurtlarını paylaştı, öğrenciler anlattı: "Bir ev ortamı gibi, yurt gibi değil"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerle yapılan röportajları paylaştı. İBB yurtlarında kalan öğrenciler, belediyeye ait yurdun özel yurtlardan daha konforlu olduğunu dile getirerek "Bir ev ortamı gibi, yurt gibi değil" dedi.

"Hedefimiz 5 bin kişilik öğrenci yurdu" diyen İmamoğlu, paylaşımına şu notu ekledi:

"Ne yazık ki yıllardır üniversite öğrencileri için yeterli yurt yapılmamış, İBB’nin de hiç yurdu yoktu. Tamamen kendimize ait, güvenli, temiz, sosyal ve sportif alanları olan yurtlarımıza ilk öğrenciler yerleşti. Hepsine başarılar diliyorum."