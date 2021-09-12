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İmamoğlu: İBB Miras ile kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyoruz, arı gibi çalışan bir ekibimiz var

12 Eylül 2021 10:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras ekiplerini anlatan bir belgeseli paylaşarak "İBB Miras ile kültürel varlıklarımıza sahip çıkıyoruz, arı gibi çalışan bir ekibimiz var" dedi. 

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da tarihi yapıların korunması için çalışmalar yürüten İBB Miras ekipleri için hazırlanan bir belgeseli paylaştı.

"İstanbul’un her köşesinde arı gibi çalışan bir ekibimiz var" diyen İmamoğlu, videoya "Şehrimizin tarihi yapılarını korumak için kurduğumuz İBB Miras’ı tanımak, yapıları nasıl canlandırdığımız görmek isterseniz YouTube kanalımdaki yayını izleyebilirsiniz" notunu düştü. 

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