İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HızRay projesini tanıttı. Beylikdüzü-Sabiha gökçen arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacağını söyleyen İmamoğlu, "HızRay Doğu-batı aksında İstanbul'u baştan başa kat edecek" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hayata geçirilecek HızRay projesi hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Doğu-batı aksında İstanbul'u baştan başa kapsayacağını söyleyen İmamoğlu, "HızRay ile Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını olağanüstü bir şekilde kolaylaştıracak" dedi.

Sosyal medya hesabında o bilgilere yer veren İmamoğlu, videoya "HızRay Beylikdüzü'nden Sabiha Gökçen Havalimanı’na ekspress ulaşım sağlayacak. İstanbul'u bir baştan diğer başa kat edecek bu yeni hat ciddi bir trafik yükünü alarak 17 ilçede yaşayan İstanbulluların ulaşımını kolaylaştıracak" notunu düştü.