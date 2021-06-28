İmamoğlu: Halk Bakkal'a ilgi artıyor, her gün daha çok bakkalımız sisteme katılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hedeflerinin yok olmakta olan mahalle bakkallarına destek olmak olduğunu belirttiği projenin tanıtımını paylaşarak, ''Her gün daha çok bakkalımız sisteme katılıyor, daha çok vatandaşımız, İstanbulkart ile alışveriş yapıyor. Sosyal destek alan vatandaşlarımız da bakkalları tercih ediyor'' açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, ''Halk Bakkal'' projesinin tanıtım videosunu ''Halk Bakkal'a ilgi artıyor'' notuyla sosyal medyada paylaştı.

"Halk Bakkal'' sistemi kullanıcısı Ozan Ertaş, ''Daha önce büyük marketlere giden müşterileriler de burada alışveriş Halk Bakkal ile alışveriş yapıyor'' dedi. Tanıtımda yer alan İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, şu ana kadar bin 500'ün üzerinde başvurunun gerçekleştiği söyleyerek, ''Artarak devam ediyor''' açıklamasını yaptı. Bir diğer Halk Bakkal sistemine geçiş yapan esnaf Ali Çakır da, ''Baktım olumlu bir şey, bakkala projesi olan bir belediye başkanımız var, ''Ben bir katılayım'' dedim. Hemen aradılar, hemen geldiler'' ifadesini kullandı.