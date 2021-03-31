İmamoğlu, Gezi Parkı'nın devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na ait camide on yıldır restorasyon yapılmadığını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı'nın İBB'den alınıp devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'nın mülkiyetindeki Bayezid Camii Hünkar Kasrı'nın 10 yıldır restore edilmediğini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin belediyeden alınıp devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Vakfın mülkiyetinde bulunan Bayezid Camii'nin Hünkar Kasrı'nın on yıldır restore edilmediğini belirten İmamoğlu, caminin o bölümüne dair görüntüleri paylaştı. İmamoğlu, "Burası bizzat bahsi geçen Beyazıt Vakfı'na ait 2. Beyazıt Camii'nin Hünkar Kasrı. Yani hünkar, padişah bu camiye geldiğinde burada namazını kılıyor. Burası on yıldır böyle. Aynı vakfın mülkü" diye konuştu.

"Diyorlar ya 'Biz ecdat malına sahip çıkıyoruz', burası on yıldır böyle" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Şimdi ne diyecekler biliyor musunuz? 'İhale yaptık, yapacağız' Ne zaman? Ekrem İmamoğlu dedikten sonra. Mezarları, şehitlikleri unuttular. Tek tek temizlettiriyoruz" dedi.