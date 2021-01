İmamoğlu: Engelli bireylerin sıkıntılarını 365 gün dert edineceğiz

Törende İmamoğlu’na; CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar eşlik etti. İmamoğlu, merkezin tüm içeriğiyle faaliyete geçmesinin kendilerini çok mutlu edeceğini kaydederek şöyle konuştu:

“Özel gereksinimi olan çocuklarına ve vatandaşlarına o toplumun sağladığı imkanlar, o toplumun çağdaşlığına işarettir diye düşünüyorum. Bu manada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde burayı açıyoruz. İBB olarak; her anımızda, her işimizde, yaptığımız her çalışmada, bütçeden, sahadaki bir yol inşasına ya da bir yapının organize edilmesinden toplumun faydalanacağı bir imkanın servis edilmesine varıncaya kadar, orada bu kesimleri hiçbir zaman ıskalamamalıyız. Engelli bireyler, dezavantajlı gruplar, kadınlar, çocuklar: tümüyle bu bütçeyi yaparken, ‘Acaba biz bunu ıskaladık mı’ diye dönüp sorgulamamız gereken unsurlardan birisi. Hatta belki de en öndeki grupların başında geliyor engelli vatandaşlarımız, bireylerimiz ve özel gereksinimi olan çocuklarımız.”

"Şusu eksik, bu verilmedi, şu sağlanmadı’ gibi bahaneleri, asla bu tesislerde istemiyoruz"

Başta otizmli gruplar olmak üzere, özel gereksinime, gelişime muhtaç bireylerin, çocukların, ilgilendiğinde ne kadar gelişim gösterdiklerini gözlemlemiş bir kişi olduğunu belirten İmamoğlu, “Bizim bu bireyleri, bunca sayıya sahip bu kitleyi, asla ve asla ihmal etmememiz gerekir. Bir veri var ki; özellikle otizmli bireylere, çok ilgi gösterildiğinde -yanılmıyorsam ABD’de- yüzde 85 oranında hayata katılabilmelerini sağlayan, sürdürülebilir bir eğitim verildiğini görüyoruz. Ne yazık ki bu oranda biz, çok ama çok gerideyiz. Yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı. 16 bin metrekare alan üzerine kurulu merkezde hem nitelik hem nicelik açısından sıkı bir faaliyet sürecini görmek istediklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. ‘Şusu eksik, bu verilmedi, şu sağlanmadı’ gibi bahaneleri, asla bu tesislerde istemiyoruz. Bütün yöneticilerimizin bu anlamda dikkat vermesi ve bu şekilde buranın gelişmesini sağlamaları çok değerli. Hayata katılmak, aynı zamanda sadece bir meslek değil, onların yeteneklerinin, onların sanatla, başka aktivitelerle hayata katılımlarını sağlayıcı birtakım merkezlerin bulunması çok özel” dedi.

"Her kesimi kucaklayan bir yönetimiz”

“Engelli bireylerin sıkıntılarını, dertlerini ve çözümlerini sadece bugün değil, yıl boyu, her masada dert edinen ve çözüm üreten bir kurum olacağız” diyen İmamoğlu, “Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Her kurumumuzun, iştiraklerimizin, müdürlüklerimizin en sıkı danışmanlıklar aldığını biliyorum. Metrosundan otobüsüne, kaldırımından kent mobilyalarına varıncaya kadar her hassas noktada, engelli bireylerin ihtiyaçlarını giderici danışmanlıklar aldıklarını ve işin uzmanı insanlarla masada oturup bu işi konuştuklarını gözlemliyorum, takip ediyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Her kesimi kucaklayan bir yönetimiz” diye konuştu.