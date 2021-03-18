İmamoğlu, Edirne Şehitliği'nde karşılaştığı tepkiyle ilgili konuştu: Milli duygular üzerinden kimse bu tarz ilişkiye girmeye kalkmasın

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarlıklara karanfil bıraktığı sırada kendisinin gazi yakını olduğunu iddia eden bir kişinin tepkisiyle ilgili "Ben, orada, yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" dedi.

Zeytinburnu Abay Kunanbayoğlu Meydanı için düzenlenen açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, 18 Mart Çanakkale Zaferi için Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende bir vatandaşın kendisine gösterdiği tepki soruldu. İmamoğlu soruya, hiç bir tatsızlık yaşanmadığını belirterek "Ben, orada, yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" yanıtını verdi.

'Şov yapmaya gayret gösterdi'

Tepki gösteren kişinin kendisine 'konuşmak istiyorum' dediğini aktaran İmamoğlu "Konuşalım, bekleyin’ diye cevap verdim. Sonra, orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

İmamoğlu: Allah hiç kimseyi adil olmayan yargılamayla muhatap etmesin

İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada para cezasına çarptırılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayarak "Allah hiç kimseyi adil olamayan bir yargılamayla muhatap etmesin. Bence adil olmayan bir yargılamayla karşı karşıya kaldık, ama süreci takip edeceğiz. İstinaf aşaması var, daha sonra Yargıtay aşaması var” dedi.

Ne olmuştu?

18 Mart Çanakkale şehitlerini anma kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendisinin gazi yakını olarak tanıtan kişinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Mezarlara karanfil bırakırken İmamoğlu'na yakınlaşmaya çalışan ve gazi yakını olduğunu iddia eden kişi "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" demişti.

TIKLAYIN: İmamoğlu Edirne Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakırken gazi yakını olduğunu iddia eden kişinin sözlü tepkisiyle karşılaştı

“ALLAH HİÇ KİMSEYİ ADİL OLAMAYAN

BİR YARGILAMAYLA MUHATAP ETMESİN”

Bir soru üzerine eski Ordu Valisi’ne hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hakkında çıkan para cezası kararına değerlendiren İmamoğlu “Hukuka herkesin ihtiyacı var. Bir sanık olarak da ihtiyacı hissettim. Ama bir karar verildi, itirazımız devam edecek. Bu karara karşıyız. Çünkü hiçbir kusurumuzun olmadığını biz biliyoruz. Allah hiç kimseyi adil olamayan bir yargılamayla muhatap etmesin. Bence adil olmayan bir yargılamayla karşı karşıya kaldık, ama süreci takip edeceğiz. İstinaf aşaması var, daha sonra Yargıtay aşaması var” dedi.