İmamoğlu duyurdu: Bu dev tesis 2.4 milyonluk nüfusun atık suyunu arıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisi için "Bu dev tesis 2.4 milyonluk nüfusun atık suyunu arıtacak" dedi.

Ayrıştırmada çamurdan çıkan gaz ile elektrik üretileceğini de açıklayan İmamoğlu tweet'inde şunları yazdı;

"Bu dev tesis 2.4 milyonluk nüfusun atık suyunu arıtacak, biyolojik arıtma ile denizi temiz tutacak. Ayrıştırmada çamurdan çıkan gaz ile de elektrik üretilecek. 7/24 çalışan Baltalimanı Atıksu Ön Arıtma Tesisimizin biyolojik arıtma ünitelerinin %80'i tamamlandı."