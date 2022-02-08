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İmamoğlu duyurdu; 123 yıllık Botter Apartmanı’nın restorasyon çalışmalarına başlandı

"Burayı tekrar İstanbullulara, hatta dünya kültür yaşamına kazandırmanın sevincini yaşıyorum"

08 Şubat 2022 15:18

İstanbul'da, Beyoğlu’nun sembol yapılarından 123 yıllık Botter Apartmanı’nın restorasyon çalışmalarına başlandı.

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