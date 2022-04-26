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İmamoğlu, çalışma arkadaşı Tayfun Kahraman’a böyle sahip çıkmıştı: Karakterine ve kişiliğine kefilim

26 Nisan 2022 10:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Meclis toplantısında Tayfun Kahraman'la ilgili yaptığı konuşması yeniden gündeme geldi. İmamoğlu, Tayfun Kahraman'a "Karakterine ve kişiliğine kefilim. Ona söver gibi hakarette bulunmanızı yadırgıyorum. Geçmişte çok övdüğünüz insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de çok sövdüğünüz insanda yanılacaksınız" sözleriyle sahip çıkmıştı.
 
İBB Meclisi'nin 9 Eylül 2019 tarihindeki toplantısında AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, o dönem Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na atanan Tayfun Kahraman hakkındaki sözlerine İmamoğlu'nun verdiği cevap; Kahraman'a Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası verilmesi sonrası tekrar gündemde.
 
Kahraman'ın 2019 yılında Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na atanması hakkında AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Terör örgütlerinin paçavrasının altında gaz maskesiyle beraber havaalanı dursun, boğaz köprüsü dursun diyen bir kişi bu şehrin neresini dönüştürecek?" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İmamoğlu, "Karakterine ve kişiliğine kefilim. Ona söver gibi hakarette bulunmanızı yadırgıyorum. Geçmişte çok övdüğünüz insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de çok sövdüğünüz insanda yanılacaksınız" sözleriyle Kahraman'a sahip çıkmıştı.
 
İBB Şehircilik Proje Koordinatörü olarak çalışmalarını sürdüren Tayfun Kahraman'a, dün Çağlayan Adliyesi'nde görülen Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası verildi.   
 
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