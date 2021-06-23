İmamoğlu: Bursları kesilen Boğaziçi öğrencilerine destek vereceğiz

23 Haziran İstanbul Seçimleri’nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Demokrasi Şenliği’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla rektör olarak atanan Melih Bulu'yu eleştiren ve bursları kesilen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine İBB olarak destek vereceklerini açıkladı.

İmamoğlu, "Melih Bulu’yu protesto eden Boğaziçililerin bursu ve kredileri kesilmiş. Gelsin buraya, İBB onların yanında" dedi.

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