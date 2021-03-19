İmamoğlu, bu kez de Cuma çıkışında sözlü sataşmaya uğradı; camidekiler ise İmamoğlu'na sataşan kişiye tepki gösterdi

İmamoğlu, dün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende eski İSMEK sorumlusu olduğu ortaya çıkan bir kişi tarafından protesto edilmişti. Bugün sabah saatlerinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışında bir kişi tarafından protesto edilen İmamoğlu, Cuma namazı çıkışı bir vatandaşa tarafından yine sözlü sataşmaya uğradı.

İmamoğlu'na Cuma namazı çıkında bir kişi "Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan. Camide şov yapma, beni bul Ekrem" diye bağırdı. Cami içinde bağıran kişiye cami cemaati tepki gösterdi. İmamoğlu ise "Camide bağırıyorsun, ahlak dışı hareket ediyorsun" cevabını verdi.

Ne olmuştu?

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti. Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan ve eski İSMEK sorumlusu olduğu ortaya çıkan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti.

İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etmişti.

"Bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi"

Bugün konuyla ilgili değerlendirme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı 'münasebetsizlik' olarak tanımladı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben, kendisinin önce, 'Konuşmak istiyorum' dediğinde, 'Konuşalım, bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın."