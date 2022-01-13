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İmamoğlu: Bazı belediye başkanlarının, şahsıma ve ekibime karşı yaratılan siyasi türbülansa kapıldıklarını hissediyorum, vazgeçsinler

İmamoğlu isim vermedi

13 Ocak 2022 12:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı teftişe ilişkin bazı belediye başkanlarının sergilediği tutuma ilişkin eleştiride bulundu.

Aydınlık Evler toplu konut açılış töreninde konuşan ve isim vermeden eleştirilerini dile getiren İmamoğlu, "Bazı belediye başkanları, şahsıma ve ekibime karşı yaratılan siyasi türbülansın içine kapıldıklarını hissediyorum, vazgeçsinler. Bir sonraki seçimde vatandaş oy isteyemeyecek hale gelirler. Onlar kendini çok iyi biliyor" dedi. 

İmamoğlu, "Bu kişiler hangi belediye başkanları olduklarını kendileri biliyorlar onlara buradan çağrı yapıyorum" ifadelerini kullandı. 

 

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