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İmamoğlu: Avrupa'nın en büyük tesisini yaptık, 6 farklı tesiste atıklardan 2 milyon kişilik elektrik ürettik

21 Şubat 2022 09:54

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan video, "Haftaya güzel bir haberle başlayalım. Avrupa'nın en büyük tesisini yaptık, 6 faklı tesiste atıklardan 2 milyon kişilik elektrik ürettik, ülkemize ve şehrimize katkı sağladık. Yeşil ve ekonomik çözümlere devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.
 
İklim Eylem Planı çerçevesinde 2050 yılında ‘sıfır’ karbonu hedeflediğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Yeşil Çevre’ politikaları çerçevesinde, topladığı çöpleri birden fazla tesisinde işleyerek elektriğe dönüştürüyor.
 
2021 yılında 1 milyon 200 bin İstanbullunun tükettiği elektrik kadar enerji üreten İBB, 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacağını açıkladı.
 
Enerji üretim tesislerinin yanına kurulan elektrik direkleri ile üretilen enerjiyi şehir şebekesine satan İBB, bu sayede bütçesine yeni yatırım kaynakları oluşturacak.
 
İBBEkrem İmamoğluvideo

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