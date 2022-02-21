İmamoğlu: Avrupa'nın en büyük tesisini yaptık, 6 farklı tesiste atıklardan 2 milyon kişilik elektrik ürettik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan video, "Haftaya güzel bir haberle başlayalım. Avrupa'nın en büyük tesisini yaptık, 6 faklı tesiste atıklardan 2 milyon kişilik elektrik ürettik, ülkemize ve şehrimize katkı sağladık. Yeşil ve ekonomik çözümlere devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

İklim Eylem Planı çerçevesinde 2050 yılında ‘sıfır’ karbonu hedeflediğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Yeşil Çevre’ politikaları çerçevesinde, topladığı çöpleri birden fazla tesisinde işleyerek elektriğe dönüştürüyor.