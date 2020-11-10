İmamoğlu, 'Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi' sergisi açılışında: Devrimlerinin gelecek nesillere aktarılmasında kendimizi görevli kabul ediyorum

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davetiyle, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde görülecek “Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıldönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Atatürk için düzenlene tören; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kurumları adına Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmalarıyla başladı. İstanbul Barosu, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelen koydu. Çelenk merasiminin ardından; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Anma sonrası davet

İmamoğlu, törenin bitmesinin ardından Yerlikaya ve Avsever’i, Cumhuriyet Sanat Galerisi adıyla faaliyet gösteren Taksim Maksemi’nde İBB’ce açılan “Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi” kitabının tanıtımına ve sergisinin açılışına davet etti. Açılış öncesinde ilk konuşmayı İmamoğlu gerçekleştirdi. “Aradan 82 yıl geçmiş olsa da ulu önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, “Gururluyuz; çünkü gerçekten hem Cumhuriyet’in kuruluşu hem sonrası, dünya tarihinin en önemli milli mücadelelerinden bir tanesidir. Bugün sizi burada 10 Kasım’a özel hazırladığımız, Atatürk’ün fotoğraflarının hikayesinin sergisinin açılışında ağırlıyoruz” şeklinde konuştu.

İmamoğlu: Fotoğrafların arkasında derin hikayeler var

Atatürk’ün dünyanın en fazla fotoğrafı paylaşılan liderlerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, “Onu öyle yürekten seviyoruz ki, gerçekten her anımızda, kentlerimizde, insanlarımız iş yerlerinde, her ortamda anılan, fotoğrafı paylaşılan bir lidere sahibiz. Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu ifade eden bir lidere sahip olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz” dedi. Sergi açılışıyla birlikte “Atatürk’ün Fotoğraflarının Hikayesi” adlı kitabı da yayınladıklarını kaydeden İmamoğlu, “Bu serginin oluşumu, bu kitapla başlıyor. İnşallah bu kitabı da burada konuklarımızla paylaşacağız. Fotoğrafların arkasında derin hikayeler var. Fotoğraf, bir anlık bir paylaşım değil. Fotoğraf kareleri, çoğu zaman hayatın kısacık bir anını dondurup, geleceğe taşımanın da bir simgesi. Bu anlamda, orada deklanşöre basan o insanın yaşadıkları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün o anda hangi ortamda bulunduğunun hikayesi, gerçekten sürecin o anına tanıklık edilmesine büyük bir hizmet etmiş oluyor. Eğer o güzelim insanlar olmasaydı, belki de bugün Atatürk’ü salıncağa binerken ya da kürek çekerken ya da yeniçeri kıyafetiyle tanımış, görmüş olamazdık. Bütün bunlar kıymetli. Gerçekten önemli bir anın tanıklığı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Veda rotasını hissedeceğimiz bir sergi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Dolmabahçe’de vefat ettiğini hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu açıdan; Atatürk’ün Dolmabahçe’den alınıp, yola çıkarılışı, bizim için bir ‘veda rotası’ anlamını kazanmış durumda. Bu veda rotasını, Dolmabahçe’den Sarayburnu’na kadar hissedeceğiniz bir sergi burası. Çünkü orada İstanbul’un uğurlayışı var. Aynı zamanda burada, ulu önderin Şişli Atatürk Müze Evi’nden ödünç alınan giysileri, Atatürk Kitaplığı Arşivi’nden, sergiye konu olan gazetelerin olması, yine Çanakkale Deniz Müzesi ve İstanbul Deniz Müzesi’nden koleksiyonların burada sergilenmesi çok kıymetli. Burada, ana fikri oluşturan insanlar Dr. Tuna Yılmaz, Tayfun Gönüllü ve Burçak Evren’e, bütün çalışma arkadaşlarıma, bu kitabın basılmasında emeği geçen iki Cengiz arkadaşıma; Sayın Karabekir’e ve Kahraman’a çok teşekkür ediyorum. Sergimiz, bugünden itibaren 31 Mayıs 2021’e kadar bu asil yapıda sizlerle beraber olacak. Cumhuriyet Sanat Galerisi’nin kapılarını, o tarihe kadar açık tutacağız. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde konuklarımızı ağırlayacağız. Bütün İstanbul’un bu sergiyi gezmesini, hatta İstanbul’u gezmeye gelen bütün vatandaşlarımızın ya da yabancı misafirlerimizin bu sergiyi diliyoruz. Onun fikirlerinin, devrimlerinin her zaman gelecek nesillere aktarılması hususunda kendimizi görevli kabul ediyor ve bu kıymetli emanetlerin her zaman bekçisi olduğumuzu ifade ediyorum.”

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle birlikte sergi açıldı. Sergiyi ilk gezenler de Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu oldu. Kent idaresinin en tepesindeki 3 isim, sergi açılışından sonra Harbiye’deki Cemal Reşit Rey Salonu’na geçerek, İstanbul Valiliği’nin düzenlediği 10 Kasım etkinliğine katıldı.