T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamoğlu, 31 Mart seçimlerini anlatan videoyu paylaştı; "Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, izleyebilirsiniz"

"31 Mart seçim gecesi ne olmuştu?"

31 Mart 2022 20:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere ilişkin videodan bir kesit yayınlayarak paylaşımına "31 Mart seçim gecesi ne olmuştu? Aklını kötülüğe kullananlar neler yapmıştı, İstanbul nasıl kazanmıştı. 'En Uzun Gece' belgeselini YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz" notunu düştü. 

İmamoğlu Youtube kanalında 26 Nisan 2019'da yayınlanan videodan paylaştığı kesitte "Çıkıp en kararlı tutumumuzla, inancımızla o gece süreci anlatmamız, insanların bunu duyması ve 'evet oluyor galiba' demesi kırılma anıydı bence'' ifadelerini kullandı. 

ekrem imamoğluimamoğluibbseçimler

Diğer Videolar

İyi Parti'nin İstanbul'da eğitim verdiği sandık görevlisi sayısı 32 bine ulaştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı

Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü

Mansur Yavaş, MasterChef'ten transfer yaptı

EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24