İmam namazda eksik rekat kıldırdı, cemaat birbirine girdi!

Rusya'nın güneyindeki İnguşetya Cumhuriyeti'ne bağlı Nazran kentinde bir camide Cuma namazı için toplanan yüzlerce kişilik cemaat 'farz' tartışması yüzünden birbirine girdi. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga sırasında minbere çıkan biri de rakiplerin üstüne atladı. Bu sıra dışı sahneler Rusya yanlısı sufilerle bazı Körfez ülkeleri tarafından desteklenen Selefilerin gittiği büyük bir camide yaşandı. Sufi imam İsa Kamkoev'in cuma namazında eksik rekat kıldırdığını öne süren Selefilerle Sufiler arasında namaz sırasında tartışma çıktı. Tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü ve yüzlerce kişilik Sufi cemaat ile Selefi cemaat bir anda birbirine girdi. Yüzlerce kişi caminin içinde tekme ve yumruklarla birbirine girerken, bazı cemaat mensupları da minbere çıkıp oradan hasımlarının üzerine atladı. Olay yerine çağrılan polisin güçlükle ayırdığı iki cemaatten yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olaydan geriye bu görüntüler kaldı.