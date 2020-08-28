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İmam, kaçak silah ticaretinden tutuklandı

Gözaltına alınan imam, tutuklandı

28 Ağustos 2020 11:11

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde silah ve mermi ticareti yaptığı tespit edilen cami imamı tutuklandı.

Malkara’ya bağlı bir mahalledeki camide görev yapan imam C.G. illegal yollardan silah ve mermi ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 ay fiziki takibe alındı. İlçe dışından gelen bir şahsa silah satışı yaptığı sırada yakalanan imam C.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. C.G’nin evinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 3 adet de cep telefonu ele geçirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan C.G. ile birlikte 1 kişi, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

 

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