İmam ile cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir camide görev yapan imam, bazı vakitler camiye namaz kıldırmaya gelmediğini iddia eden cami cemaati ile karakolluk oldu. Cami imamı “beni camide alıkoydular” diyerek polise şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Halis Şişman Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camii'nde imamlık yapan Zeyid Sağlamer ile mahalle sakinlerinden Hasan Fermancı ve Ayhan Yurtsever arasında vakit namazı kıldırma meselesi yüzün tartışması çıktı.

İki kişi bazı vakitler camiye namaz kıldırmaya gelmediğini iddia ettikleri imama “Neden namaz kıldırmaya gelmiyorsun” şeklinde soru sordular. Bir süre cami içerisinde yaşanan bu tartışma sonrası imam Zeyid Sağlamer karakola giderek “İki kişi beni camide alıkoydu, bana hakaret ettiler” diyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis imamın şikayetçi olduğu cami cemaatinden Hasan Fermancı ve Ayhan Yurtsever’in ifadesini aldı