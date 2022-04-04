İmamdan Survivor vaazı: 20 tane yarı çıplak kadın her gece evimize giriyor, kim izliyor bunları

Sosyal medyada dolaşıma giren ve camide vaaz veren bir imamın yarışma programı Survivor'ı hedef alan açıklamalarının yer aldığı video gündem oldu.

Videoda, camide vaaz veren bir imam Survivor yarışmasına isyan ederek, yarışma için, “Bir adada 20 tane çıplak kadın 20 tane yarı çıplak erkek Survior adı altında her gece televizyondan evimize giriyor. Müslüman oturuyor bunu izliyor ve bu Survivor izlenme rekorları kırıyor. Kim izliyor bunları bana söyleyin" diyor.

İmam konuşmasının devamında cemaate seslenerek "Günümüz Müslümanları aziz kardeşlerim. Sadaketi kaybettik İslam’a sadakati kaybettik diye bu hale geldik” ifadelerini kullandı.

Videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcısı