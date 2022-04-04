T24 LogoT24 Logo
Haberler

İmamdan Survivor vaazı: 20 tane yarı çıplak kadın her gece evimize giriyor, kim izliyor bunları

"Müslüman oturuyor bunu izliyor ve bu Survivor izlenme rekorları kırıyor"

04 Nisan 2022 16:33

Sosyal medyada dolaşıma giren ve camide vaaz veren bir imamın yarışma programı Survivor'ı hedef alan açıklamalarının yer aldığı video gündem oldu. 

Videoda, camide vaaz veren bir imam Survivor yarışmasına isyan ederek, yarışma için, “Bir adada 20 tane çıplak kadın 20 tane yarı çıplak erkek Survior adı altında her gece televizyondan evimize giriyor. Müslüman oturuyor bunu izliyor ve bu Survivor izlenme rekorları kırıyor. Kim izliyor bunları bana söyleyin" diyor. 

İmam konuşmasının devamında cemaate seslenerek "Günümüz Müslümanları aziz kardeşlerim. Sadaketi kaybettik İslam’a sadakati kaybettik diye bu hale geldik” ifadelerini kullandı. 

Videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcısı

Survivorcamide vaaz veren imamİmam'dan Survivor vaazı20 tane yarı çıplak kadınimam survivor

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet ettiğini itiraf eden Talip Doğan Karlıbel'e Fenerbahçe taraftarından tokat

Bülent Arınç'tan, Bahçeli'nin 'NATO'dan çıkalım' önerisine: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum

Zincir marketlere tepki gösteren esnaftan Akşener'e: Onun 10 liraya sattığını ben 10 liraya alamıyorum bile

Arkadaşının heimlich tekniği hayata döndürdü

Gıda krizine Karadeniz çözümü, BM devrede; Türkiye’den sessiz diplomasi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24