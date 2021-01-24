İlyas Salman: Solcu olduğum için 20 yıldır işsizim

Oyuncu İlyas Salman, oyuncu Hakan Boyav'ın "Türkiye'de ödül almak için ya solcu olacaksınız ya da oradan birilerine yakın olacaksınız" sözlerine yönelik, "Solcu olduğum için 20 yıldır işsizim" cevabını verdi.

İlyas Salman Yol Tv'nin sorularını yanıtladı. Sunucunun, Hakan Boyav'ın sözlerini hatırlatması üzerine yanıt veren Salman, "Moskova'dan Venedik'e onlarca ödülüm var. Hakan Boyav arkadaşımız böyle bir şey söylemiş, ben bir kere onu tanımıyorum açık söylüyorum. 2007 yılında 'Sis ve Gece' filminden dolayı bana en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü verdiler. O zaman kimse ses çıkarmadı. Ben hiçbir ödülümü yağcılıkla almadım. Solcu olduğum için hiç almadım, çünkü solcu olduğum için 20 yıldır işsizim" diye konuştu.