İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biber sürprizi

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Kanal D'nin ekran klasiği programı Beyaz Show'un 6 Nisan Cuma gecesi yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Beyaz Show'a bu hafta, ünlü şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, digital ilüzyonist Zach King ve ünlü spor spikeri Seyhan Şaşko konuk oldu. Beyaz Show'a katılan İlker Ayrık, programdan önce hazırladığı sürpriziyle Demet Akalın'ın daha önce yaptığı biber göndermesine karşılık hazırlıklı gelen İlker Ayrık'ın biberlerinin tadına tüm konuklar baktı. Acı biberlerden nasibini alan konukların imdadına ayranlar yetişti.