T24 LogoT24 Logo
Haberler

İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biber sürprizi

08 Nisan 2018 14:30

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Kanal D'nin ekran klasiği programı Beyaz Show'un 6 Nisan Cuma gecesi yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Beyaz Show'a bu hafta, ünlü şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, digital ilüzyonist Zach King ve ünlü spor spikeri Seyhan Şaşko konuk oldu. Beyaz Show'a katılan İlker Ayrık, programdan önce hazırladığı sürpriziyle Demet Akalın'ın daha önce yaptığı biber göndermesine karşılık hazırlıklı gelen İlker Ayrık'ın biberlerinin tadına tüm konuklar baktı. Acı biberlerden nasibini alan konukların imdadına ayranlar yetişti.

ETİKETLER

ilker ayrıkdemet akalınacı biberacı biber sürprizibeyaz show

Diğer Videolar

'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten atan, tepki gösteren yolcuyu da darp eden otobüs şoförü uzaklaştırıldı

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde

16. duruşma yarın; işte 7 yıldır adalet aranan Berkin Elvan davasının 2 dakikalık özeti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24