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İlhan Cavcav: İnsan yaşarken heykeli yapılır mı hiç?

22 Ocak 2017 14:53

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav geçirdiği beyin kanamasının ardından, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Türk futbolunun önde gelen isimlerinden olan Cavcav’ın yaşam öyküsünü konu alan ‘Anadolu’nun Yaşayan Efsaneleri’ belgeseli 10 Mart 2016 tarihinde yayınlanmıştı. Cavcav belgeselin bir kesitinde, Beştepe Tesisleri'nde dikilen heykelinin yapıldığından haberinin olmadığını ve kendisine sürpriz yapıldığını belirterek, ''Bana sorulsaydı ben hayattayken böyle bir şeye izin vermezdim" ifadesini kullanmıştı. 1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü’ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu. Başkanımız İlhan Cavcav, ‘Anadolu’nun Yaşayan Efsaneleri’ belgeselinde

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Gençlerbirliği Başkanıİlhan Cavcavheykelbelgeselyaşam öyküsüfutbol

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