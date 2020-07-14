T24 LogoT24 Logo
Haberler

İletişim Başkanlığından 15 Temmuz videosu: Dünya darbeler tarihi için, demokrasi için bir milat

14 Temmuz 2020 13:20

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle bir video hazırladı. 

"15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat"  başlığı ile yayınlanan videoda, dabeler tarihinin anlatıldığı bir derste, bir öğrenci hocanın sözünü keserek 15 Temmuz örneğini veriyor. 

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, 15 Temmuz 2016'ya kadar dünya tarihinde bizzat halkın direnciyle engellenmiş bir darbe girişimi olmadığına işaret ediliyor. Filmde, "Türk milleti o gece, demokrasi için ülkesinin geleceği için, 7'den 70'e birlik oldu. Canını ortaya koydu. Tarih yazdı ve hain darbe girişimini önledi. Türk milleti o gece bir destan yazdı. Bu, dünya darbeler tarihi için, demokrasi için bir milattır. O gece iradesine ve egemenliğine sahip çıkan millet, çıplak elleriyle demokrasiye kast eden hain cunta heveslilerinin dayanışma ve cesaretle nasıl püskürtülebileceğini tüm dünyaya göstermiştir" sözleri dile getiriliyor. 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı15 Temmuz darbe girişimi15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat

Diğer Videolar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi Elsy, polis operasyonuyla kurtarıldı

Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

Aracında altın dolu poşet bulan vatandaş: Kahraman ilan edenler de var, keriz diyenler de var

Yavru köpeklerin kulaklarını kestiler!

Sokak ortasında pompalı dehşeti; aracın içine defalarca ateş edip kaçtı

200 sığınmacıyı taşıyan gemi günlerdir güvenli bir liman arıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Beyaz Show, 2 yıl aradan sonra yeni kanalında ekranlara geri...

Reynmen, YKS yerleştirme sonucunu paylaştı...

"Sadece Malatya’da 28 ölüm varken, Türkiye genelinde 18 ölüm vakası...

Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Koronavirüsü yenen CHP'li vekil: Taktığım maske beni yoğun bakıma girmekten...

Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24