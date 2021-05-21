İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi sosyal medyada tartışma konusu oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in sosyal medya üzerinden İngilizce olarak İsrail tepki gösterdiği konuşması 'akıcı olmadığı' gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

İsrail'in Kasım 2012'de iki gün üst üste Gazze'de medya binalarını bombaladığını anımsatan Özdemir, saldırılarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmamasına tepki gösterdi. Söz konusu açıklamalarını İngilizce olarak yapan Özdemir'in, konuşmasının akıcı olmaması ve aksanı ise Twitter'da tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar da Özdemir'in metni prompter'dan okuduğu ve İngilizcesinin bu nedenle akıcı olmadığını dile getirdi.