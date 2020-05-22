İlçe belediyesinden 800 kişiye 1000'er lira yardım!

Balıkesir'de CHP’li Burhaniye Belediyesi yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda olan ve işsiz kalan vatandaşlara karşılıksız biner liralık nakdi yardım yaptı. Belediye bu miktarda nakdi yardımı yapan ilk ilçe belediyesi oldu.

Burhaniye Belediyesi, yeni tip Koronavirüs salgının Türkiye’de görülmesiyle 30 Mart tarihinde ilçesinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için kampanya başlattı. Kısa sürede rekor seviyelere ulaşan kampanyada toplanan nakdi yardımlar bayram öncesi esnafın ve işsiz kalan vatandaşlar dağıtıldı.

800 kişinin hesaplarına biner lira nakit yardım parası yatırıldı. Belediye ayrıca ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine 3 bin 500 paket gıda yardımı gerçekleştirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yardımlarla ilgili şunları söyledi:

“Burhaniyeliler olarak bu zor zamanlarda güzel çalışmalara imzalar atıyoruz. Duyarlılığın ve dayanışmanın en güzel örneğini bu kampanyamızla tüm ülkeye gösteriyoruz. Bağış kampanyamız gerçek anlamda virüsten dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebzede olsa saracak. Bağışlanan her kuruş ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Birlikte hep beraber güzel günlere yürüyoruz. Kampanyamız devam ediyor. Ben gösterdikleri sorumlulukla kampanyamıza katkı sunan tüm bağışçılarımıza Burhaniyeli hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum.”

Kaynak: ANKA