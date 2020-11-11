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İlber Ortaylı'dan "Milli eğitim ve kültür alanında Atatürk'ün bıraktığı yerin çok daha gerisinde miyiz?" sorusuna yanıt: Evet

"Hiçbir devrim bitmez, bittiği an zaten gerileme başlamıştır"

11 Kasım 2020 11:10

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında "Milli eğitim ve kültür alanında Atatürk'ün bıraktığı yerin çok daha gerisinde miyiz?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Evet, çünkü bir dağınıklık söz konusu" dedi. 

"Hiçbir devrim bitmez, bittiği an zaten gerileme başlamıştır"

"Atatürk'ün devrimi bitmemiş bir devrimdir. Biz maalesef ondan sonrasını layıkıyla devam ettiremedik" sözlerini açıklayan Ortaylı, "Hiçbir devrim bitmez. Bittiği an zaten gerileme başlamıştır. Eğer ulaştığınız noktanın gerisine gidiyorsanız ve üstelik bu geriye gitmenin de çok bilinçli bir planla, bilinçli bir duraksamayla değil, doğrudan doğruya birtakım eski hayatın hissi özlemleriyle bir duraklama tarzına dönüşmesiyse o çok kötü" diye konuştu. 

"Türkiye'de bunu milli eğitim alanında görüyoruz" ifadesini kullanan Ortaylı, "Askerlikte, tıpta, mühendislikte değil doğrudan doğruya milli eğitim ve kültür alanında görüyoruz" dedi. 

Konuşması üzerine sorulan "Milli eğitim ve kültür alanında Atatürk'ün bıraktığı yerin çok daha gerisinde miyiz?" sorusuna da yanıt veren Ortaylı şöyle konuştu;

"Evet, çünkü bir dağınıklık söz konusu. Kurduğu müesseselerden ikisi çok belirgin bir şekilde, bilinçli veya bilinçsiz tembellikten 'salla efendim' zihniyetiyle bakmıştır. Köy Enstitüleri, kuruluştaki amacının dışına taştığı doğrudur. Birdenbire duraksamaya girmişler."

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