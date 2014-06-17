İlber Ortaylı: Bu yandaşların ortak özelliği 'cahil' olmaları

Enver Aysever'in hazırlayıp sunduğu Aykırı Sorular programının dün akşamki konuğu Profesör Doktor İlber Ortaylı'ydı. İlber Ortaylı, canlı yayında yaptığı açıklamalarda 'Caps'lere konu olan sözünü bu kez yandaş olduklarını iddia ettiği basın mensupları ve yorumcular için kullandı: "Cahiller..."Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem maddesi olan IŞİD, ve Musul'daki Türk rehineler konusunda da görüşlerini açıklayan İlber Ortaylı, Enver Aysever'in, "Bir iddiaya göre ortadoğu'da IŞİD'ın varlığı Türkiye'nin de desteğiyle oldu. Buna katılıyor musunuz?" sorusu üzerine sert bir açıklama yaptı.Bu konunun ciddiyetinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, "En büyük sebeplerden biri televizyonlara çıkan kişilerin çok cahil olmaları" dedi.