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İlahiyatçı yazar Şenocak'tan uçakta alkollü ikrama yorum: "Benim yanımda içemezsin, 'dur'' diyeceksiniz"

"Git nerede zıkkımlanırsan orada zıkkımlan"

22 Mart 2022 10:25

İlahiyatçı yazar ve bir dönem Diyanet'in çeşitli kademelerinde çalışan İhsan Şenocak'ın uçakta ikram edilen alkollü içeceklere ilişkin olarak söylediği "Meyhaneye çevirmişler uçağın içini. Ben yanımda ayyaş bir adamla gidemem kardeşim. Hayatımda meyhaneye girmedim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı belli değil. Ya bana bir yer verin… Ya adama diyeceksin kalk buradan kardeşim, git nerede zıkkımlanırsan orada zıkkımlan" ifadelerini kullandı. Hayatımda meyhaneye gitmedim" sözleri gündem oldu.

İhsan Şenocak, uçakta ikram edilen alkollerle ilgili açıklamalarda bulundu. Şenocak'ın bu açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"Git nerede zıkkımlanırsan orada zıkkımlan"

Tepki çeken açıklamasında Şenocak şunları söyledi:

"Uçağın içerisinde hostes yurt dışına çıktığınız zaman içki servisi yapıyor. Meyhaneye çevirmişler uçağın içini. İçiyor yanımdaki adam. Ama dur diyeceksiniz, yanınızdaki adam içecekse benim yanımda içme kardeşim diyeceksiniz. Ya bana bir yer verin… Ben yanımda ayyaş bir adamla gidemem kardeşim. Hayatımda meyhaneye girmedim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı belli değil. Ya adama diyeceksin kalk buradan kardeşim, git nerede zıkkımlanırsan orada zıkkımlan."

İlahiyatçı İhsan Şenocakuçak ikramıalkolzıkkım

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