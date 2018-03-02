İlahiyatçı Demircan: Yatak yorgan meselesi din adına yorum yapılacak bir konu değildir; isterse sabaha kadar yatakta dönüp dursun

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Demircan, İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın laflarına atıfta bulunarak "Yatak yorgan meselesi din adına yorum yapılacak bir konu değildir. Hristiyani yaklaşımlarla biz cinselliği hafife alır olduk. Bu önemli bir olgudur. Erkek için de kadın için de cinsellik önemlidir. Adam yatağına girmiştir. Her insanda cinsel çağrışım yapabilir. İsterse kendi yatağında sabaha kadar dönüp dursun. Bunu fetva konusu haline getirmek anlamsız ve manasızdır" diye konuştu. İlahiyatçı Nurettin Yıldız ne demişti? Nurettin Yıldız, geçen gün yayınladığı videoda “Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır” demişti.