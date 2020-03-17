İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Salgın hastalıkların nedeni, zina, eşcinsellik, anal ilişki gibi yasaklara uyulmaması!

Habertürk TV'de Koronavirüs ve salgın hastalıklarının konuşulduğu programa davet edilen ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, salgın hastalıklarla mücadele konusunda görüşlerini dile getirdi. Demircan "Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsel, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz" dedi. Demircan'ın bu sözleri sosyal medyada tepki çekerken, Programın sunucusu Veyis Ateş izleyicilerden özür diledi.

Demircan’ın “Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsellik, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz” sözleri bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.

Gelen tepkiler üzerine, Ali Rıza Demircan’ı programa davet eden Habertürk Ana Haber spikeri Veyis Ateş, sosyal medya hesabından özür diledi. Ateş, “Bu akşam Habertürk TV Ana Haber'de ağırladığım A.R.Demircan'ın açıklamaları haklı tepkilere sebep olmuştur. Programda kamuoyunun gündemindeki umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı konusunda anlaşılmış olmasına rağmen konuğun canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.