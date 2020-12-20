İlahiyat hocası Ebubekir Sifil: Kişi isterse 500 ayeti delil olarak göstersin sünnet ve selefin tasdikinden geçmiyorsa bid'attır

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil sosyal medyada paylaşılan bir videosunda "Kişi isterse 500 ayeti delil olarak göstersin sünnet ve selefin tasdikinden geçmiyorsa bid'attır" ifadesini kullandı.

Videoyu paylaşan yazar Sait Çamlıca da paylaşıma "Bu adam Ebubekir Sifil... İlahiyat Fakültesinde Doçent!!! 500 ayeti bile delil olarak getirseniz kabul etmeyeceğini söyleyen zihniyetle neyi tartışacaksınız?" notunu düştü.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil geçtiğimiz günlerde de Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, hakkında “öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” demişti. Bunun üzerine Özdil de Sifil'e “Camiye almazsan, cemevinden kaldırırlar, müsterihim. Sen düşün!” yanıtını vermişti.

TIKLAYINIZ - Yılmaz Özdil’den “Cenazesi camilerimize sokulmasın” diyen Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e: Cemevinden kaldırırlar müsterihim, sen düşün!