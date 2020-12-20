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İlahiyat hocası Ebubekir Sifil: Kişi isterse 500 ayeti delil olarak göstersin sünnet ve selefin tasdikinden geçmiyorsa bid'attır

Sifil'in videosu sosyal medyada paylaşıldı

20 Aralık 2020 12:01

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil sosyal medyada paylaşılan bir videosunda "Kişi isterse 500 ayeti delil olarak göstersin sünnet ve selefin tasdikinden geçmiyorsa bid'attır" ifadesini kullandı. 

Videoyu paylaşan yazar Sait Çamlıca da paylaşıma "Bu adam Ebubekir Sifil... İlahiyat Fakültesinde Doçent!!! 500 ayeti bile delil olarak getirseniz kabul etmeyeceğini söyleyen zihniyetle neyi tartışacaksınız?" notunu düştü. 

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil geçtiğimiz günlerde de Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, hakkında “öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” demişti. Bunun üzerine Özdil de Sifil'e “Camiye almazsan, cemevinden kaldırırlar, müsterihim. Sen düşün!” yanıtını vermişti. 

TIKLAYINIZ - Yılmaz Özdil’den “Cenazesi camilerimize sokulmasın” diyen Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e: Cemevinden kaldırırlar müsterihim, sen düşün!

Diyanet Dergi'ye göre Bid'at nedir?

Aslında mevcut olmayıp sonradan ortaya çıkarılan şey demektir. Diğer bir anlatımla, sistemin aslında olmayıp sonradan ortaya çıkarılarak sisteme mal edilen bir takım uygulama, kural ve benzeri şeydir de denilebilir.

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