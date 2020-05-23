"İktidar CHP'yi kriminalize etmek istiyor"

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda İzmir'de bir caminin hoparlöründen Çav Bella şarkısı çalınmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Yaşanan olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler için 'provokatör' ifadesini kullanan Tezkan, sosyal medyada olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan bir kadının tutuklandığını hatırlatarak, "Tutuklandı. Bakın tutuklandı. Suçlansın, yargılansın veya kınansın. Tutuklama ne demek ya, delilleri mi karartacak" dedi.

Adana'da Vefa Sosyal Destek grubu ile tartışma yaşayan ve Erdoğan'ın kendisinden bahsetmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan CHP Yüreğir İlçe Başkanı Eren Yıldırım olayına da dikkat çeken Tezkan, İzmir'de yaşanan olay ile Adana'da yaşanan olayın ortak noktasının tutuklanan kişilerin CHP üyesi olduğunu söyledi. Tezkan, "CHP'li olmasalardı tutuklanmazlardı. İddia ediyorum. İktidarın politikası CHP'yi kriminalize etmek marjinal parti olarak göstermek" dedi.

Cumhuriyet gazetesi muhabirlerin açılan davaları ve Basın İlan Kurumu tarafından verilen cezaları da hatırlatan Tezkan, "Yani iktidar demek istiyor ki 'ayağıma basarsan ben de senin ümüğünü sıkarım. Bunu demek istiyor" ifadelerini kullandı.