'İktidar, CHP'nin önerilerine 'evet' demez çünkü..'

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, CHP'nin önerdiği 16 maddelik ekonomik çözüm önerisine iktidarın 'evet' demeyeceğini söyledi. İktidarın ekonomik krizi ve bazı kurumların denetimi ile bağımsızlığını sağlamayı kabul etmediğini belirten Tezkan, şöyle konuştu:

"CHP lideri 'ekonomik buhran var' diyor, 'buradan çıkanın yolu elele vermektir' diyor. Bu sebbele 16 maddelik plan açıklıyor. İktidar bunu kabul eder mi? Her şeyden önce iktidar ekonomik krizde olduğumuzu kabul etmiyor. CHP lideri diyor ki 'kamuda israf sona ersin'. İktidar kabul etmiyor 'israf misraf yok' diyor. Hem diyor 'itibarda tasarruf olur mu?'

"CHP lideri diyor ki 'ya bu belediyelere yardımı biraz arttırın engellemeyin.' İşte AKP'nin en hassas olduğu konu bu. AKP şunu biliyor, merkezi yönetime giden yol yerel yönetimlerden geçer. Çünkü kendi o yoldan geçti. CHP o yolculuğa çıkarken önünü kesmek, makaslamak istiyor."

"CHP lideri diyor ki 'Sayıştay'ın denetimi artsın.' İktidarın en sevmediği şey denetim. Sayıştayı da sevmezler. Bakın varlık fonu kuruldu en önemli şirketler varlık fonunun içine atıldı ama yasayla Sayıştay denetimin dışında tutuldu. Kamu bankaları bile varlık fonunda. Denetim yok."

CHP lideri diyor ki 'özerk kurumların özerkliği arttırılsın bağımsız olsun.' Merkez Bankası, BBDK gibi. Ya iktidar bunu kabul etse CHP'ye niye 'evet' diyecek. Gider IMF'ye 'evet' der. Hiç olmazsa para alır. Bu plana iktidar 'evet' demez."