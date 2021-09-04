İkizdereliler'den Erdoğan'a: "Burada komünist momünist felan yoktur, ben, malımı, vadimi koruyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılması planlanan taş ocağına karşı yapılan eylemler hakkında, "Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerine İkizdereliler, "Burada komünist momünist felan yoktur. Ben, malımı, vadimi koruyorum. İsterim ki Cumhurbaşkanı, bizim de başkanımızdır, gelsin bize de bir uğrasın. Sabahtan akşama kadar işimi gücümü bıraktım, onu bekledim. Gelsin de bize iki söz söylesin. Ama bizi geçti gitti, biz de üzüldük" yanıtını verdi.

İş insanı Mehmet Cengiz'in sahip olduğu Cengiz İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Rize-İyidere Lojistik Liman inşaatına taş temin etmek üzere İkizdere'deki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağına karşı vatandaşlar mücadeleyi sürdürüyor.

Dün biz dizi açılış için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizder yolu ve tünellerinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, İkizdere'de doğaları için mücadele edenleri işaret ederek, "Şimdi biz İkizdere’de lojistik tesislerini yapıyoruz. Bunlar çıkıyor, Ankara’dan geliyor... Eee ‘bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf’ ediyorlar. Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz" dedi.

"Sabahtan akşama kadar işimi gücümü bıraktım, onu bekledim"

Doğa nöbetini sürdüren vatandaşlardan Pervin Baş, "Ne terörist var ne anarşist var. Hiçbir şey yok. Namazımda niyazımda olan bir insanım. Burada komünist momünist felan yoktur. Ben malımı, vadimi koruyorum. İsterim ki Cumhurbaşkanı, bizim de başkanımızdır, gelsin bize de bir uğrasın. Sabahtan akşama kadar işimi gücümü bıraktım, onu bekledim. Gelsin de bize iki söz söylesin. Ama bizi geçti gitti, biz de üzüldük" dedi.

Erdoğan'ın "komünist" söylemine Ayşe Baş isimli kadın, şöyle karşılık verdi:

"Ben ne komünist bilirim ne terörist bilirim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben, kendi yerim için eylem ediyorum. Kendi yerimi kurtarmaya bakıyorum. Bizim Cumhurbaşkanı’mız, sadece başkasının değildir. Hepimizin Cumhurbaşkanı’ydı. Biz sabahtan gece yarısına kadar bekledik ki bize de bir ‘merhaba’ desin. Buraya gelip bir şey desin. Bir de ona göre ona bir söz derdik. Ama bizi ezdi geçti. Geçti gitti, güle güle, biz yine devam. Ama terörist felan yok. Yalandan at, çıkamasın."

Mücadelesini sürdüren vatandaşlardan Harun Tatoğlu, doğma büyüme İkizdereli olduğunu vurgulayarak, "Ben, burada yaşam alanımı, doğamı, ormanlarımı, burada yaşayan bütün canlıları savunmak için varım. Eğer Cumhurbaşkanı’mız kendisinden, AKP'li olmayanları, doğasını, ormanlarını, kendi yaşam alanlarını savunanları solcu ve komünist olarak tanımlıyorsa bildiği bir şey var demektir, ben ne diyebilirim ona" dedi.