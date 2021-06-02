İkizdere köylülerinden Akşener’e ziyaret

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize İkizdere’den gelen heyet ile bir araya geldi. Heyet, Akşener'e teşekkürlerini iletti.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, teşekkür ziyaretinde bulunan Rize İkizdere’den gelen heyet ile Genel Merkez'de buluştu.

“Köylü kadınları susturmasalardı biz orayı durdururduk"

İkizdereli kadın bölgede yaşadıklarını Akşener’e şöyle anlattı:

“Devlet bizim çok arazilerimizi aldı orada. Hiçbir defa devlete karşı durmadık. Sessiz kaldık. Ama burası yol değil bura bizim ormanımız, ambarımız. O ambarım ormanın içerisinde ne kadar değerli şeyler var biliyor musunuz? Canımız da faydalanıyor, hayvanımız da faydalanıyor. Gidecek bir yerimiz yok. Ben ormanın dibinde duruyorum. Bir daracık patika yolumuz var. Araba yolu bile yok kapımızda. Benim bacağım kırıldı oğlum beni sırtına aldı. Hiç o zaman görmüyordunuz beni. Şimdi Çevre Bakanı adını unuttum. ‘Biz size yardım ederiz’… sen bana nerede yardım edeceksin. Benim oğlumun bir buçuk senedir işi yoktur. 5 nüfustur İstanbul da kira veriyor. İş yeri kapalı. Siz ona yardım etmediniz bana nasıl yardım edeceksiniz. Bize cevap veremedi. Köylüye ayrı konuştu bize ayrı konuştu. Köylüyü tehdit etti susturdular. Bizim köylü kadınları cesurdur. Köylü kadınları susturmasalardı biz orayı durdururduk.”

Akşener, iki hafta önce Rize'ye giderek İkizderelilere destek vermiş, Çayeli'nde kendisine yönelik bir provokasyon yaşanmıştı.