İkizdere'de taş ocağına karşı protesto: "Kadınlar bölgeye sahip çıkarsa 10 tane Cengiz gelse fayda etmez"

Rize'nin koruma altındaki İkizdere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkı çadır kurarak doğa nöbetine başladı. Taş ocağı istemediklerini söyleyen doğa savunucuları, bölgenin turizmle, doğal güzellikleriyle kalkınması gerektiğini ifade etti. İkizdere'de taş ocağı değil, çay fabrikası istediklerini vurgulayan doğa savunucuları, "Kadınlarımız, bu doğaya sahip çıkarsa 10 tane Cengiz gelse fayda etmez" dedi.

İyidere’de yapılması planlanan lojistik liman inşaatında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan taş ocağı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mart 2021 tarihinde "acele kamulaştırma" kararı vermesi üzerine bölge halkı kendi doğasını korumak için nöbete başladı. Şimşirli, Gürdere ve Cevizlik köyleri arasında yer alan İskencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından projelendirilen taş ocağına karşı doğa savunucuları çağrı üzerine bugün bir araya geldi.

Şarkılar söyleyerek eylemlerini sürdüren doğa savunucuları yaptıkları açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Dünya'yı Koruma Vakfı tarafından biyolojik çeşitlilik açısından korunmada öncelikli 200 alandan biri olarak belirlendiğini vurguladılar. Bölgeye korunma özelliği kazandıranın binlerce bitki türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Fırtına, Hemşin, Arılı ve İkizdere gibi vadilerin olduğu ifade edildi.

"İkizdere'mize taş ve toz fabrikası değil, çay fabrikası istiyoruz" diyen bölge halkı, projenin iptal edilmesini istiyor. İkizdere'de taş ocağı değil, çay fabrikası istediklerini vurgulayan doğa savunucuları, "Kadınlarımız, bu doğaya sahip çıkarsa 10 tane Cengiz gelse fayda etmez" açıklamasını yaptı.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP İkizdere İlçe Başkanı İbrahim Tavukçu, bölge halkının eylemine katılarak destek verdiler.

Cengiz İnşaat’ın sahibi olan Mehmet Cengiz’in memleketi de Rize’nin Kalkandere ilçesi. Kalkandere, İkizdere’ye çok yakın konumda bulunuyor. (ANKA)