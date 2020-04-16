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İkisi de 79 yaşında; Koronavirüs'ü yenen çift, taburcu edildi

16 Nisan 2020 12:09

Konya’da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan ve her ikisi de 79 yaşındaki çift, hastanedeki 13 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastaneden çıkarken sağlık çalışanlarına teşekkür eden 79 yaşındaki Zafüre Gündoğdu, "Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor" dedi. 

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Zafüre ve Zühtü Gündoğdu rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yeni tip Koronavirüs teşhisi koyulan yaşlı çift, hastaneye yatırılarak tedavilerine başlandı. Zühtü Gündoğdu 13 günlük tedavisinin ardından hastalığı yendi. Zafüre Gündoğdu ise eşinden 3 gün önce hastalığı yenmesine rağmen hastanede eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Taburcu edilen Gündoğdu çifti, kendi evlerinde izolasyon kurallarına uymaya devam edecek. Doktorlar ve sağlık personelinin izolasyona mutlaka dikkat etmeleri ikazı üzerine Zafüre Gündoğdu, "Kapıyı kilitlerim evden çıkartmam" diye konuştu. 

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